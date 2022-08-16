ГК "Сегежа" увеличила объем размещения бондов до 10 млрд рублей

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - ГК "Сегежа" увеличила объем размещения 15-летних облигаций с офертой через 3,5 года серии 002P-05R с не менее 4 млрд до 10 млрд рублей. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 10,75% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 11,04% годовых.

Сбор заявок прошел 16 августа с 11:00 до 15:00. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не более 11% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался.

Организаторами выступают банк "Ак барс", Газпромбанк, БК "Регион", ИФК "Солид", ITI Capital, инвестбанк "Синара", МТС банк, Росбанк, Россельхозбанк, BCS Global Markets, "Велес капитал" и Экспобанк.

Техразмещение запланировано на 18 августа.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в конце мая. Тогда она разместила выпуск 15-летних облигаций серии 002P-04R с офертой через 1,5 года на 7 млрд рублей. Сбор заявок проходил по цене, установленной с дисконтом к номинальной стоимости облигаций. Финальный ориентир цены размещения был установлен на уровне 97,75% от номинала, что соответствует доходности к оферте в размере 13,29% годовых. В начале июня "Сегежа" доразместила выпуск на 1,2 млрд рублей по аналогичной цене. Ставка купона по займу составляет 11% годовых.

В декабре 2021 года ГК "Сегежа" на внеочередном собрании акционеров утвердила 8 выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках второй программы бондов компании серии 002Р, общим объемом не более 80 млрд рублей. Объем каждого из выпусков серий 002P-03R - 002P-10R составит не более 10 млрд рублей, срок обращения не более 15 лет, купонная ставка 1-10-го купонов не может превышать 11% годовых, говорилось в сообщении компании.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций компании на 47,2 млрд рублей.

Segezha Group – вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система" (контролирует 62,2% капитала компании). Segezha является крупнейшим лесопользователем в РФ (общая площадь арендуемого компанией лесфонда - 15,7 млн га, объем расчетной лесосеки - 22,7 млн куб. м.), вторым в мире производителем промышленных мешков и многослойной бумаги для упаковки, третьей в Европе по объему выпуска пиломатериалов, занимается выпуском фанеры, клееных балок и CLT-панелей. Основные активы компании расположены на Северо-Западе РФ (Карелия, Архангельская и Вологодская области) и Сибири (Красноярский край и Иркутская область), компания также имеет 7 заводов по производству бумажной упаковки в Европе – в Германии, Дании, Нидерландах, Италии, Чехии, Турции и Румынии (Segezha Packaging).