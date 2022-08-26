OIBDA Segezha в I полугодии выросла на 34%, во II кв. - снизилась на 28%

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК "Система" ) по итогам первого полугодия 2022 года увеличил показатель OIBDA по МСФО на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 17,7 млрд рублей, за счет роста выручки и контроля над затратами, говорится в сообщении компании.

Выручка Segezha в январе-июне 2022 года выросла на 48% год к году и составила 63,3 млрд рублей "за счет увеличения средних цен реализации продукции группы, а также эффекта от консолидации активов" ("Новоенисейский лесохимический комплекс" и "Интер Форест Рус" вошли в состав Segezha в конце прошлого года).

Рентабельность по OIBDA составила 28% против 31% в первом полугодии 2021 года. Снижение показателя на 3 процентных пункта произошло на фоне инфляции "как по основным сырьевым позициям, так и на предоставление сервиса и услуг по заготовке и перевозке круглого леса" (речь идет, прежде всего, об услугах подрядчиков, поясняют в компании). Стоимость логистики увеличилась в 1,5-2 раза.

Чистая прибыль Segezha увеличилась на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 12 млрд руб., "на фоне роста операционной прибыли, а также положительного эффекта от курсовых разниц и валютно-процентных свопов".

Из опубликованных компанией данных за полугодие следует, что выручка Segezha во II квартале 2022 года составила 27,7 млрд рублей, увеличившись на 13% относительно II квартала 2021 года. Показатель OIBDA во II квартале сократился на 28% - до 5,9 млрд рублей, в результате рентабельность по OIBDA составила 21,3% против 33,5% годом ранее.

Давление на показатель OIBDA во II квартале оказал курс рубля, пояснил вице-президент Segezha по финансам и инвестициям Ровшан Алиев. При этом выручка продолжала расти за счет больших объемов продаж после сезонного понижения в I квартале.