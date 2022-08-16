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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Промпроизводство в США в июле выросло на 0,6%, лучше прогноза

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В июле 2022 года объем промышленного производства в США в июле поднялся на 0,6% по сравнению с июнем, показали данные Федеральной резервной системы.

Аналитики, опрошенные Bloomberg и Trading Economics, в среднем прогнозировали рост показателя на 0,3%.

По пересмотренным данным, в июне объем промышленного производства не изменился, тогда как ранее сообщалось о падении на 0,2%.

В годовом выражении промпроизводство в июле увеличилось на 3,9% после роста на 4,2% в июне.

Использование производственных мощностей в прошлом месяце поднялось до 80,3% по сравнению с пересмотренными 79,9% в июне. Эксперты прогнозировали подъем до 80,1%.

Производство в перерабатывающей промышленности повысилось на 0,7% по сравнению с июнем, тогда как эксперты ожидали более умеренного роста, на 0,2%. Месяцем ранее показатель снизился на 0,4%, а не на 0,5%, как сообщалось до этого.

Производство товаров длительного пользования увеличилось на 1,3%, кратковременного пользования - на 0,1%. Показатель в добывающей промышленности поднялся на 0,7% после падения на 2% в июне.

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