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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:30

Промпроизводство в США в августе неожиданно снизилось на 0,2%

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В августа 2022 года объем промышленного производства в США уменьшился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост показателя на 0,1%.

ПСо пересмотренным данным, в июле объем промышленного производства увеличился на 0,5%, тогда как ранее сообщалось о росте на 0,6%.

В годовом выражении промпроизводство в августе повысилось на 3,7% после роста на 3,9% в июле.

Использование производственных мощностей в прошлом месяце снизилось до 80% по сравнению с пересмотренными 80,2% в июле. Эксперты прогнозировали, что показатель останется на ранее указанном июльском уровне в 80,3%.

Производство в перерабатывающей промышленности повысилось на 0,1% по сравнению с июлем, тогда как эксперты не ожидали изменения показателя. В июле показатель вырос на 0,6%, а не на 0,7%, как сообщалось до этого. В годовом выражении выпуск в перерабатывающей отрасли повысился на 3,3% после подъема на 3,2% в июле.

Производство товаров длительного пользования в прошлом месяце не изменилось, кратковременного пользования - выросло на 0,2%. Производство в добывающей промышленности осталось на прежнем уровне, а выработка коммунальных предприятий упала на 2,3%.

США ФРС
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