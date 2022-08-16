Группа "Дело" приобрела контрольный пакет "Сахалинского морского пароходства"
Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Группа компаний "Дело" (актив Сергея Шишкарева и "Росатома") 15 августа закрыла сделку по приобретению контрольного пакета акций ОАО "Сахалинское морское пароходство" (СахМП, SASCO), сообщила группа.
"Сделка по приобретению SASCO осуществлена в рамках реализации стратегии группы и направлена на формирование мультимодального оператора с полноценной собственной морской составляющей", - говорится в сообщении.
Новость дополняется