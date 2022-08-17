Активность сделок со SPAC в США свелась к нулю в июле впервые за 5 лет

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Инвестиции в специализированные компании по слияниям и поглощениям (SPAC) были одними из наиболее активных на Уолл-стрит в начале 2021 года, спрос на них рос наряду с интересом к криптовалютам и так называемым "мемным" акциям, но ко II полугодию 2022 года этот интерес почти сошел на нет, пишет The Wall Street Journal.

Июль 2022 года стал первым месяцем за пять лет, когда на публичный рынок не вышла ни одна из новых SPAC. Ситуация незначительно улучшилась в августе, однако это не сравнится с показателем за прошлый год, показывают данные Dealogic.

Акции компаний, уже вышедших на публичный рынок путем сделок со SPAC, значительно подешевели. Некоторые из них уже были приобретены другими компаниями. В свою очередь, ряд стартапов, ранее договорившихся о слиянии со SPAC, стали отказываться от сделок, решив привлечь капитал частным образом.

С учетом сезона отпусков на Уолл-стрит инвесторы строят предположения о том, может ли ситуация со SPAC улучшиться позднее в текущем году на фоне восстановления фондового рынка, однако пока их перспективы остаются неопределенными.

SPAC называют компаниями-пустышками, поскольку они не имеют никаких активов, кроме денежной ликвидности, и не ведут операционной деятельности. По сути, они представляют собой большие денежные пулы, котирующиеся на бирже. При покупке какой-то другой компании та получает место SPAC на бирже. То есть для покупаемой компании такой способ является "черным ходом" для выхода на открытый рынок.