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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Иван Таврин расстался с одной из трех созданых им SPAC

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Иван Таврин расстался с одной из основанных им специальных компаний, созданных под будущие сделки, покинув руководящие посты и передав "спонсорскую" долю в ее капитале.

Как сообщила Kismet Acquisition Two Corp., 30 июня Таврин покинул пост CEO и председателя совета директоров компании. Новым руководителем SPAC стал инвестбанкир Дмитрий Елькин, CEO не аффилированной с Kismet компании Twelve Seas Investment Company II. На российском рынке он известен как управляющий директор UFG Private Equity, также работал в GIC Capital, Kohlberg Kravis Roberts & Co. и Lehman Brothers.

Kismet Acquisition Two Corp - одна из трех основанных Тавриным SPAC (special purpose acquisition company). SPAC не имеет активов и не ведет операционной деятельности, такие компании-"оболочки" выходят на биржу и привлекают средства от инвесторов, обязуясь потратить привлеченные средства на покупку активов в определенной сфере и в течение нескольких лет.

Таврин владел долей в компании через Kismet Sponsor Limited, ей принадлежало 6,25 млн акций класса "B" (суперголосующие акции) и 4,4 млн варрантов на покупку акций класса "А". Эта доля 30 июня передана Quadro IH DMCC - структуре венчурного фонда Quadro Capital, созданного бывшими топ-менеджерами Troika Capital Partners во главе с Гедрюсом Пукасом.

Сейчас только одна из созданных Тавриным SPAC, Kismet Acquisition One, выполнила свою миссию, объединившись с компанией-разработчиков игр Nexters, в результате чего компания стала публичной в августе 2021 года. По другим SPAC анонсы по сделкам официально не объявлялись.

В настоящий момент Таврин продолжает владеть Kismet Acquisition Three Corp.

Иван Таврин Kismet Acquisition Two Дмитрий Елькин Kismet Sponsor Limited Nexters
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