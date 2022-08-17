Krispy Kreme сократила чистый убыток во II финквартале в 4,5 раза

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Американская сеть кофеен-кондитерских Krispy Kreme Inc, известная своими пончиками, сократила чистый убыток во втором финансовом квартале в 4,5 раза, увеличив выручку на 7,5%.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистый убыток по итогам квартала, завершившегося 3 июля, составил $3,85 млн по сравнению с $17,14 млн за аналогичный период предыдущего года. Убыток в расчете на акцию уменьшился до $0,02 с $0,13.

Прибыль без учета разовых факторов уменьшилась до $0,08 на акцию с $0,13 на акцию годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль Krispy Kreme на уровне $0,1 на акцию.

Квартальная выручка компании увеличилась до $375,2 млн с $349,2 млн при консенсус-прогнозе рынка в $385,9 млн.

Продажи Krispy Kreme в США и Канаде повысились в минувшем квартале на 8,5% – до $250,46 млн, на остальных рынках – на 5%, до $93,85 млн.

В компании отметили, что в прошедшем квартале потребители столкнулись с "уникальным экономическим давлением", и ухудшили прогнозы на текущий финансовый год.

Теперь Krispy Kreme ожидает, что ее скорректированная прибыль в этом фингоду составит $0,29-0,32 на акцию, выручка – $1,49-1,52 млрд. Ранее компания прогнозировала эти показатели соответственно на уровне $0,38-0,41 на акцию и $1,53-1,56 млрд.

Консенсус-прогнозы аналитиков для скорректированной прибыли и выручки Krispy Kreme на этот фингод составляют $0,41 на акцию и $1,56 млрд.

Krispy Kreme ведет свою историю с 1937 года, когда она начала продавать пончики в американском городе Уинстон-Сейлем в штате Северная Каролина. Компания была публичной в период с 2000 года по 2016 год, в мае 2016 года она была выкуплена за $1,35 млрд немецким конгломератом JAB Holdings Co. В 2021 году компания провела IPO и была оценена в $2,78 млрд. JAB после листинга Krispy Kreme сохранил за собой почти 78% акций компании.

Акции Krispy Kreme теряют в цене почти 12% в ходе предварительных торгов в среду. Рыночная капитализация компании на данный момент составляет $2,45 млрд, с начала текущего года она упала на 23%, тогда как индекс S&P 500 за это время снизился менее чем на 10%.