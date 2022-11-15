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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Krispy Kreme увеличила чистый убыток в III финквартале в 2,3 раза

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Американская сеть кофеен-кондитерских Krispy Kreme Inc., известная своими пончиками, увеличила чистый убыток в третьем финансовом квартале в 2,3 раза, при этом выручка выросла на 10%.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистый убыток по итогам квартала, завершившегося 2 октября, составил $13,1 млн по сравнению с $5,66 млн за аналогичный период предыдущего года. Убыток в расчете на акцию увеличился до $0,08 с $0,04.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,03 на акцию, тогда как эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль Krispy Kreme на уровне $0,04 на акцию.

Квартальная выручка компании увеличилась до $377,5 млн с $342,8 млн при консенсус-прогнозе рынка в $362 млн.

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Продажи Krispy Kreme в США и Канаде повысились в минувшем квартале на 11,9% - до $252,61 млн, на остальных рынках - на 5,4%, до $91,93 млн.

Krispy Kreme подтвердила прогноз, в соответствии с которым ожидает, что ее скорректированная прибыль в этом фингоду составит $0,29-0,32 на акцию, выручка - $1,49-1,52 млрд.

Krispy Kreme ведет свою историю с 1937 года, когда она начала продавать пончики в американском городе Уинстон-Сейлем в штате Северная Каролина. Компания была публичной в период с 2000 года по 2016 год, в мае 2016 года она была выкуплена за $1,35 млрд немецким конгломератом JAB Holdings Co. В 2021 году компания провела IPO и была оценена в $2,78 млрд. JAB после листинга Krispy Kreme сохранил за собой почти 78% акций компании.

Акции Krispy Kreme теряют в цене почти 3% в ходе предварительных торгов во вторник. Рыночная капитализация компании на данный момент составляет $2,39 млрд, с начала текущего года она упала на 25,1%.

Krispy Kreme
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