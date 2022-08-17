Минсельхоз РФ подтвердил планы по формированию госфонда зерна в объеме до 3 млн т к 2024г

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ подтвердил планы по формированию государственного интервенционного фонда зерна в объеме до 3 млн тонн к 2024 году с помощью закупочных интервенций.

"С учетом имеющегося бюджетного обеспечения в рамках данного механизма планируем приобрести у производителей и сформировать в госфонде запас зерна в размере до 3 млн тонн до 2024 года", - сказал советник министра сельского хозяйства Юрий Косован, слова которого распространила пресс-служба ведомства.

"Уборочная кампания сейчас в самом разгаре. Зерно нового урожая активно поступает на внутренний рынок, и это в том числе влияет на цены, которые традиционно демонстрируют снижение в начале сельскохозяйственного сезона, - сказал он. - Для поддержания рентабельности аграриев в настоящее время Минсельхоз проводит государственные закупочные интервенции. Биржевые торги проводятся на регулярной основе и по привлекательным для продавцов ценам".

Как сообщалось, в соответствии с приказом Минсельхоза, предельные цены (без НДС) на мягкую пшеницу 3 класса для проведения закупочных интервенций установлены на уровне 14 400 рублей за тонну, на мягкую пшеницу 4 класса - 13 700 рублей за тонну, на рожь - 10 100 рублей за тонну.

Закупочные интервенции объявлены с 1 августа, однако за семь торговых дней закупок пока не было. Следующие торги намечены на 18 августа. Согласно сводной ведомости торгов, в этот день планируется закупить 21,6 тыс. тонн зерна, в основном пшеницы 3 и 4 классов урожаев 2021 и 2022 годов, а также ржи урожая 2021 года. Базисы поставки - элеваторы Оренбургской, Воронежской и Курганской областей.

Госагентом по закупкам зерна является "Объединенная зерновая компания" (ОЗК).

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание, при падении цен - снимает лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление.