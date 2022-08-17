Борис Герц перевел 9,9% акций Меткомбанка на российское юрлицо

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Кипрская Ironmask Holdings Limited, подконтрольная бизнесмену Борису Герцу, вышла из состава акционеров Меткомбанка (Каменск-Уральский, Свердловская область). Как сообщил банк, в результате доля кипрского офшора в уставном капитале сократилась с 9,9% (1 583,8 тысячи голосующих акций) до нуля.

Долю в 9,9% УК банка в прямое распоряжение получило АО "Айронмаск" (Москва, основной вид деятельности - вложения в ценные бумаги), учрежденное Борисом Герцем в мае 2022 года.

В банке смену акционеров "Интерфаксу" не прокомментировали.

В 2016 году Меткомбанк, 99,98% акций которого ранее контролировал Виктор Вексельберг, сообщил об изменениях в структуре акционеров. В результате в число бенефициаров вошли партнеры Вексельберга и топ-менеджеры ГК "Ренова". Одним из акционеров стала подконтрольная Герцу Ironmask Holdings (получила 9,9% акций).

Уставный капитал финучреждения составляет 16 млрд рублей, он разделен на 16 млн обыкновенных акций номиналом 1000 рублей.

Меткомбанк по итогам 2021 года занял 74-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА".