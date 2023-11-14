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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:59

Меткомбанк за 9 месяцев получил 2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Меткомбанк (Каменск-Уральский, Свердловская область) в январе-сентябре 2023 года получил чистую прибыль по РСБУ в размере 1,98 млрд рублей, говорится в отчетности финучреждения.

Чистые процентные доходы банка составили 2,9 млрд рублей, операционные расходы - 1,2 млрд рублей, прибыль до налогообложения - 2,3 млрд рублей.

Финансовые результаты за аналогичный период 2022 года банк не раскрывает.

Активы финансового учреждения на 30 сентября составили 102,3 млн рублей, рост составил 11,2% с начала года. Объем чистой ссудной задолженности, оцениваемой по амортизированной стоимости, достиг 48,1 млрд рублей (рост на 39,6%).

Обязательства увеличились на 19,3% - до 78,9 млрд рублей. Незначительно выросли средства клиентов - на 0,8%, до 55,6 млрд рублей, а также вклады физических лиц и индивидуальных предпринимателей - на 0,4%, до 22,6 млрд рублей.

Собственные средства банка за январь-сентябрь уменьшились на 9,7% - до 23,46 млрд рублей.

До 2016 года 99,98% акций Меткомбанка контролировал бизнесмен Виктор Вексельберг. Затем в число бенефициаров вошли его бывшие партнеры, 9,9% акций получило ООО "Ренова", которое в конце декабря 2022 года сократило свою долю до нуля.

Меткомбанк по итогам 9 месяцев 2023 года занял 64-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА".

Виктор Вексельберг Меткомбанк Свердловская область Ренова Каменск-Уральский
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