Росстат оценил дефляцию в России с 9 по 15 августа в 0,13%

Годовая инфляция ушла ниже 14,9%

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - За неделю с 9 по 15 августа 2022 года Росстат зафиксировал в России дефляцию на уровне 0,13% после дефляции в 0,08% со 2 по 8 августа, в 0,14% с 23 июля по 1 августа (10 дней из-за перехода на расчет цен по понедельникам), в 0,08% с 16 по 22 июля, в 0,17% с 9 по 15 июля, в 0,03% со 2 по 8 июля.

С начала августа цены в стране снизились к 15 августа на 0,23%, с начала 2022 года к 15 августа цены выросли на 10,72%, сообщил Росстат.

Из данных за первые 15 дней августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция замедлилась по состоянию на 15 августа до 14,87% с 15,01% на 8 августа, 15,1% на конец июля.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в стране на 15 августа также на уровне 14,87% (на 8 августа оценивало в 15,01%), приводятся цифры в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 9 по 15 августа 2022 года снижение цен продолжилось и составило 0,13%. В годовом выражении темпы роста цен снизились до 14,87% г/г. Основной вклад в снижение цен по-прежнему вносит удешевление продовольственных товаров (-0,33%) за счет снижения цен на плодоовощную продукцию. Также возобновилось снижение цен на туристические и регулируемые услуги (минус 0,19% после роста на 0,08% неделей ранее) преимущественно за счет снижения стоимости авиабилетов. В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе околонулевой рост цен (0,02%)", - говорится в докладе Минэкономразвития.

По данным Росстата, с 9 по 15 августа цены снизились на пшено - на 1,1%, гречневую крупу- на 0,7%, рис и поваренную соль- на 0,5%, фруктово-ягодные консервы для детского питания и пшеничную муку - на 0,4%, полукопченые и варено-копченые колбасы, сливочное масло - на 0,3%, куриное мясо, подсолнечное масло, стерилизованное молоко, творог, водку - на 0,2%, говядину, овощные консервы для детского питания, шоколадные конфеты, черный чай - на 0,1%.

Выросли цены: на сахар-песок - на 0,7%, сычужные сыры - на 0,4%, свинину, мясные консервы для детского питания, вермишель - на 0,3%, сосиски, сардельки, мороженую рыбу, пастеризованное молоко, куриные яйца- на 0,2%, баранину, сметану, ржаной хлеб, макаронные изделия, печенье, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,1%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: зубные пасты - на 0,3%, спички - на 0,2%, стиральные порошки, пеленки для новорожденных, гигиенические прокладки, сухие корма для домашних животных - на 0,1%. Цены на туалетное мыло снизились на 0,3%, детские подгузники - на 0,2%, хозяйственное мыло - на 0,1%.

Цены на электропылесосы выросли на 2,1%, шампуни - на 0,5%, сигареты с фильтром - на 0,2%, отечественные легковые автомобили, женские колготки, спортивные детские костюмы- на 0,1%.

Снизились цены на древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты- на 0,9%, обрезные доски, телевизоры - на 0,5%, смартфоны - на 0,4%, кроссовки для взрослых - на 0,2%, майки, мужские футболки, кроссовки и детские футболки - на 0,1%.

Цены на бензин практически не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0,1%.

Тарифы на проезд в городском автобусе в среднем по России увеличились на 0,5%, трамвае - на 0,4%, троллейбусе - на 0,1%. Средняя стоимость проживания в хостелах выросла на 0,6%, двух- и трехзвездочных гостиницах - на 0,3%, четырех- и пятизвездочных гостиницах - на 0,2%, гостиницах с одной звездой и мотелях, а также путевок в санатории - на 0,1%. Стоимость путевок в дома отдыха и пансионаты снизилась на 0,3%. Стоимость полета в салоне экономического класса самолета уменьшилась на 3,6%.

Официальный прогноз по инфляции в России в 2022 году составляет 13,4%. До этого уровня Минэкономразвития понизило свой предыдущий, майский, прогноз (17,5%), сообщил журналистам в среду федеральный чиновник, знакомый с представленной в правительство обновленной версией макропрогноза.

Банк России 22 июля понизил свой прогноз по инфляции на 2022 год до 12-15% с 14-17%.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, по инфляции в 2022 году равняется 13,6% (на начало июля - 14,6%).