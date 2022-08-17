Минэкономразвития улучшило прогноз снижения ВВП РФ в 2022г до 4,2% с 7,8%

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ внесло на рассмотрение в бюджетную комиссию согласованный с Минфином и Минэнерго проект основных параметров сценарных условий макропрогноза на 2022-2025 годы, сообщил журналистам федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения макропрогноза.

"С Минфином и Минэнерго базовые цифры согласованы, прогноз внесен на бюджетную комиссию", - сообщил он.

Прогноз Минэкономразвития в базовом варианте по снижению ВВП РФ в 2022 году теперь составляет 4,2% вместо 7,8% в предыдущем майском варианте прогноза.

Министерство ожидает нижнюю точку снижения экономики в I квартале 2023 года, а возвращение к докризисному уровню - к концу 2025 года (если сравнивать IV квартал 2025 года со среднеквартальным значением 2021 года).

Прогноз Минэкономразвития на 2022 год несколько оптимистичнее ожиданий экономистов - консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, предполагает спад экономики в текущем году на 5,0%. Действующий прогноз ЦБ по снижению российской экономики на 2022 год равняется 4-6%.

Как сообщалось, по данным Росстата, ВВП РФ во II квартале 2022 года снизился на 4,0% в годовом выражении после роста на 3,5% в I квартале. Минэкономразвития оценивало снижение ВВП в целом за I полугодие на 0,5% по сравнению с I полугодием 2021 года.

Прогноз на 2023 год по динамике ВВП Минэкономразвития, наоборот, несколько ухудшило - теперь ожидает снижения на 2,7% против снижения на 0,7% в майской версии прогноза. Это также попадает в интервальный прогноз ЦБ на 2023 год, который ожидает снижения экономики в пределах 1-4% в следующем году. Консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" аналитиков по снижению ВВП РФ в 2023 году равняется 1,8%.

"Если говорить про 2024-2025 годы, то в них закладывается восстановление экономики. Выход на докризисный уровень ожидается к концу 2025 года, если сравнивать IV квартал 2025 года со средним квартальным уровнем 2021 года", - отметил чиновник.