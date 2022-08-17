Рубль к концу торгов остался в плюсе к доллару и евро

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В среду рубль подорожал на "Мосбирже" к доллару и евро на фоне подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых выплат августа.

К 19:00 доллар дешевел на 15 копеек, до 60,75 рубля, евро дешевел на 45,25 копейки, до 61,67 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 28,61 копейки - до 61,16 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепился к доллару и евро по итогам торгов среды, хотя и подрастерял к вечеру темпы роста. Поддержку ему оказывает спрос на рублевую ликвидность при подготовке компаний-экспортеров к пику налоговых выплат месяца.

Минэкономразвития значительно повысило прогноз профицита внешнеторгового баланса России - до $300 млрд с $230 млрд в предыдущей, майской, версии прогноза, сообщил журналистам федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения макропрогноза.

По его словам, такие цифры содержатся в проекте уточненного макропрогноза на 2022-2025 годы, внесенном министерством на рассмотрение бюджетной комиссии.

"Один из факторов, влияющих на динамику ВВП, - чистый экспорт. В первом полугодии был очень высокий, экстремально высокий торговый баланс. Ожидается (в следующие годы - ИФ) постепенное сокращение торгового баланса как за счет восстановления импорта, так и за счет определенного снижения экспорта в силу необходимости переориентации экспортных потоков на новые направления", - сказал чиновник.

По прогнозу министерства, экспорт из России в 2022 году составит $585,3 млрд ($482,4 млрд в майской версии), в 2023 году - $505,4 млрд ($451,6 млрд), в 2024 году - $497,7 млрд ($450,4 млрд), в 2025 году - $494,1 млрд ($449,3 млрд).

Импорт в Россию в 2022 году, по новому прогнозу министерства, ожидается на уровне $285,7 млрд ($251,9 млрд в майской версии), в 2023 году - $314,5 млрд ($275 млрд), в 2024 году - $328,5 млрд ($299,5 млрд), в 2025 году - $340,5 млрд ($320,8 млрд).

Профицит счета текущих операций в 2022 году прогнозируется министерством на уровне $239,8 млрд ($191 млрд в майской версии), в 2023 году - $114,9 млрд ($123 млрд), в 2024 году - $95,5 млрд ($88 млрд), в 2025 году - $82,4 млрд ($67 млрд).

Кроме того, Минэкономразвития уточнило среднегодовой курс доллара в 2022 году - 68,1 рубля против 76,7 рубля в предыдущей, майской, версии прогноза. В 2023 году среднегодовой курс доллара ожидается министерством на уровне 69,2 рубля (против 77 рублей в майской версии), в 2024 году - 72,9 рубля (78,7 рубля), в 2025 году - 74,8 рубля (81 рубль).

Росстат с 9 по 15 августа 2022 года зафиксировал в стране дефляцию на уровне 0,13% после дефляции в 0,08% со 2 по 8 августа, в 0,14% с 23 июля по 1 августа (10 дней из-за перехода на расчет цен по понедельникам), в 0,08% с 16 по 22 июля, в 0,17% с 9 по 15 июля, в 0,03% со 2 по 8 июля. С начала августа цены в РФ снизились к 15 августа на 0,23%, с начала 2022 года к 15 августа цены выросли на 10,72%.

Из данных за первые 15 дней августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ замедлилась по состоянию на 15 августа до 14,87% с 15,01% на 8 августа, 15,1% на конец июля.

Официальный прогноз по инфляции в России в 2022 году составляет 13,4%. До этого уровня Минэкономразвития понизило свой предыдущий, майский, прогноз (17,5%).

ЦБ 22 июля понизил свой прогноз по инфляции на 2022 год до 12-15% с 14-17%.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, по инфляции в 2022 году равняется 13,6% (на начало июля - 14,6%).

Федеральная резервная система (ФРС) США опубликует протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), состоявшегося 26-27 июля, в среду в 21:00 по Москве.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам июльского заседания, что американский ЦБ может замедлить темпы повышения базовой процентной ставки, протокол может дать такой же сигнал. Это утвердит участников рынка во мнении, что в сентябре ФРС поднимет ставку меньше чем на 75 базисных пунктов, отмечает эксперт.

Признаки замедления инфляции в США и ослабления темпов экономического роста привели некоторых инвесторов и аналитиков к мысли, что ФРС может совершить разворот и начать снижение процентной ставки в следующем году, однако это мнение обманчиво, заявил профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини.

"Представление, что Федрезерв будет снижать ставку в следующем году, кажется мне оторванным от реальности", - сказал он Bloomberg Television. По мнению Рубини, центробанку придется повысить ставку до более 4%, а может и до 5%, для устойчивого снижения инфляции до целевого показателя 2%.

"Если этого не случится, инфляционные ожидания не изменятся, - сказал он. - Мне кажется, денежно-кредитная политика недостаточно жесткая, чтобы в нужные сроки уронить инфляцию до 2%. Мы все еще находимся в крайне инфляционных условиях, и я сейчас говорю не только про США, но и про весь мир".

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах в среду российская валюта укрепляется как к доллару, так и к евро на фоне некоторой волатильности нефтяных цен. "Утром и днем цена октябрьского фьючерса на Brent в моменте опускалась ниже $92 за баррель, однако вечером котировки показывают рост относительно закрытия вторника. Если говорить о зарубежных новостях, годовая инфляция в Великобритании, данные по которой были опубликованы сегодня утром, превысила двузначный порог, поднявшись в июле до 10,1% по сравнению с 9,4% в июне. На фоне продолжающегося роста цен как в Великобритании, так и в еврозоне замедление темпов ужесточения монетарной политики в этих регионах маловероятно. В среду вечером будут опубликованы протоколы июльского заседания ФРС", - отмечает Беспалов.

"В очередной раз видно, как сильно курс рубля абстрагировался от происходящего в мире: внешний фон заметно ухудшился, включая новостную конъюнктуру и падение цен на нефть. Однако российская валюта укрепляется, потому что основному ее фактору поддержки - профициту торгового баланса России - ничто не угрожает. Предложение валюты экспортерами по-прежнему выше спроса на эту валюту. Это и выступает опорой курсу рубля", - говорит старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"На российском валютном рынке в среду рубль в утренние часы предпринимал попытки обновить максимум предыдущего дня, однако в дальнейшем скорректировался в минус. Утреннее укрепление могло быть связано с публикацией в СМИ прогнозов Минэкономразвития, в том числе с улучшением прогноза по среднему курсу рубля на текущий год. На глобальных рынках к середине дня нефть и индекс доллара демонстрировали минимальные изменения, однако большинство валют на развивающихся рынках снижались к USD, что косвенно отражалось негативом и для рубля. В целом с начала августа на валютном рынке наблюдается совсем небольшой перевес сил в пользу доллара. Предстоящие крупные платежи в бюджет могут на время лишить USD преимущества, однако глобально американская валюта сохраняет шансы для дальнейшего продвижения вверх в связи с постепенной стабилизацией импортных потоков и сохранением смягчающей политики ЦБ", - полагает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть, рухнувшие до минимальных за полгода значений накануне, перешли к небольшому укреплению вечером в среду. Ранее днем они демонстрировали умеренное ослабление.

Негативным фактором для нефтяного рынка стал пересмотр данных о динамике ВВП еврозоны во втором квартале. По пересмотренным данным Евростата, экономика валютного блока в апреле-июне увеличилась на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как ранее сообщалось о росте на 0,7%.

К 19:02 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,09%, до $92,42 за баррель. К этому времени сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали в Нью-Йорке на 0,17%, до $86,68 за баррель. Во вторник фьючерсы на Brent упали в цене на 2,9%, а контракты на WTI подешевели на 3,2%, обновив минимумы с середины февраля и конца января соответственно.

Рынок также продолжает следить за переговорами по ядерной программе Ирана, на которых за последние дни был достигнут некоторый прогресс.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, Банк России опустил официальный курс доллара на 18 августа на 66,95 копейки, до 60,7552 рубля, и уменьшил курс евро на 52,29 копейки, до 61,8322 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в среду на 69,53 копейки по отношению ко вторнику и составил 60,6994 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 69,83 копейки и составил 60,6665 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 150,068 млн, из которых $668,703 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 481,365 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 62,95 копейки, до 61,704 рубля за евро. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 56,2 копейки, до 61,7899 рубля. Объем торгов евро составил 1 млрд 567,405 млн евро, из которых 206,139 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 1 млрд 361,266 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок остались на отметках 8,27% и 8,28% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на прежних уровнях - 8,37%, 8,4% и 8,46% годовых соответственно.