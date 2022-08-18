Квартальные показатели Cisco оказались лучше прогнозов

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc. в четвертом финансовом квартале сократил чистую прибыль, а его выручка не изменилась в годовом выражении, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

По итогам квартала, который завершился 30 июля 2022 года, чистая прибыль Cisco составила $2,8 млрд, или 68 центов в расчете на акцию, по сравнению с $3 млрд, или 71 центом на акцию, за сопоставимый период предыдущего года.

Скорректированная прибыль компании составила 83 цента на акцию, выручка - $13,1 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне 82 центов на акцию и выручку в размере $12,73 млрд.

Выручка в сфере производства товаров составила $9,69 млрд в минувшем квартале, в сфере услуг - $3,41 млрд. Оба показателя не изменились в годовом выражении. В Америке выручка снизилась на 3%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 2%, а в регионе EMEA показатель вырос на 8%.

Чистая прибыль Cisco по итогам всего финансового года составила $11,8 млрд по сравнению с $10,6 млрд годом ранее. Выручка увеличилась до $51,6 млрд с $49,8 млрд.

В первом квартале текущего фингода Cisco прогнозирует скорректированную прибыль на уровне 82-84 центов на акцию и ждет роста выручки на 2-4%. Аналитики в среднем ожидают, что скорректированная прибыль составит 84 цента на акцию, а выручка снизится примерно на 3%.

Скорректированная прибыль Cisco за фингод в целом, согласно прогнозу компании, составит $3,49-3,56 на акцию, выручка увеличится примерно на 4-6%. Эксперты, опрошенные FactSet, прогнозируют скорректированную прибыль на уровне $3,53 на акцию при выручке в $52,72 млрд, что предусматривает рост показателя примерно на 2,2%.

С начала 2022 года капитализация Cisco упала на 26,4%, до $193,7 млрд.