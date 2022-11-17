Cisco сократила чистую прибыль на 10% в I финквартале

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc. в первом финансовом квартале сократил чистую прибыль на 10%, тогда как выручка выросла на 6%.

Скорректированная прибыль и выручка Cisco превзошли консенсус-прогноз аналитиков, при этом компания улучшила годовой прогноз.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 29 октября, составила $2,7 млрд, или 65 центов в расчете на акцию, по сравнению с $3 млрд, или 70 центами на акцию, за сопоставимый период предыдущего года.

Скорректированная прибыль составила 86 центов на акцию по сравнению с 82 центами на акцию годом ранее, выручка - $13,6 млрд против $12,9 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне 84 центов на акцию и выручку в размере $13,3 млрд.

Выручка в сфере производства товаров выросла на 8% и составила $10,24 млрд в минувшем квартале, в сфере услуг - почти не изменилась, составив $3,39 млрд. В Америке выручка выросла на 5%, а в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) - на 11%. Выручка в Азиатско-Тихоокеанском регионе не изменилась.

Во втором квартале текущего фингода Cisco прогнозирует скорректированную прибыль на уровне 84-86 центов на акцию и ждет роста выручки на 4,5-6,5%.

Cisco улучшила годовой прогноз финансовых показателей и теперь ожидает, что скорректированная прибыль за фингод в целом составит $3,51-3,58 по сравнению с ранее ожидавшимися $3,49-3,56 на акцию, выручка увеличится на 4,5-6,5% (предыдущий прогноз предусматривал рост примерно на 4-6%).

Котировки акций Cisco на дополнительных торгах в среду выросли на 4,1% после публикации отчетности. Капитализация компании с начала года упала на 30%, до $184,5 млрд.