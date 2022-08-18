Британская сеть кинотеатров Cineworld ищет деньги на операционную деятельность

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Британский оператор кинотеатров Cineworld Group Plc ведет переговоры с акционерами о привлечении средств для финансирования операционной деятельности, в результате чего может произойти существенное разводнение капитала, сообщает MarketWatch со ссылкой на сообщение компании.

На этой новости акции Cineworld рухнули на 60%. С начала года капитализация компании упала на 74%, до 286 млн фунтов стерлингов ($343 млн).

Cineworld столкнулась с финансовыми проблемами, поскольку продажи билетов в кинотеатры в последнее время отстают от прогнозов из-за ограниченного числа новых премьер. Компания ожидает, что такая ситуация может сохраниться до ноября, пишет MarketWatch.