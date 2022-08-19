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Британская сеть кинотеатров Cineworld готовится объявить о банкротстве

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Британский оператор сети кинотеатров Cineworld Group Plc готовится в ближайшие недели объявить о банкротстве, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

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По их словам, компания привлекла юридическую фирму Kirkland & Ellis LLP и специалистов AlixPartners в качестве консультантов для проведения процедуры банкротства.

Cineworld, как ожидается, подаст заявление в американский суд в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США и объявит о неплатежеспособности в Великобритании.

Накануне Cineworld заявила, что, несмотря на постепенное увеличение, посещаемость кинотеатров отстает от прогнозов в связи с ограниченным числом премьер. Компания сообщила, что рассматривает возможность реструктуризации баланса за счет сделки, которая сократит ее долговую нагрузку, но приведет к существенному разводнению акционерного капитала.

По словам источников газеты, Cineworld ведет переговоры с кредиторами, пытаясь найти способы финансирования процесса банкротства.

Cineworld, созданная в 1995 году, является второй по величине в мире сетью кинотеатров после американской AMC Entertainment Holdings Inc. Компания едва смогла избежать банкротства на пике пандемии COVID-19 в 2020 году, когда почти 800 ее кинотеатров были закрыты из-за карантинных ограничений, но смогла привлечь кредитные линии.

Акции Cineworld теряют в цене 71% на торгах в Лондоне в пятницу. За последние 5 дней они подешевели на 87%.

Cineworld Великобритания Kirkland & Ellis AlixPartners США AMC
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