Мечел в I полугодии увеличил добычу угля на 7%

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2022 года "Мечел" увеличил добычу угля на 7%, до 5,983 млн тонн, говорится в отчете компании об операционной деятельности.

Продажи концентрата коксующегося угля (ККУ) упали на 12%, до 2,081 млн тонн, энергетического угля - на 7%, до 1,579 млн тонн.

По итогам второго квартала добыча угля группы увеличилась на 12% кв/кв, до 3,165 млн тонн, продажи ККУ сократились на 14%, до 728 тыс. тонн.

Металлургический дивизион "Мечела" нарастил за полугодие производство чугуна на 6%, увеличил выплавку стали на 7%.

17 августа "Мечел" объявил о решении представить только операционные результаты за январь-июнь, а финансовые - не раскрывать.

За первый квартал компания не публиковала ни финансовые, ни операционные результаты.

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