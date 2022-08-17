"Мечел" не будет публиковать полугодовую финотчетность

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - "Мечел" решил не раскрывать финансовые результаты за первое полугодие 2022 года, говорится в сообщении компании.

Операционные результаты компания раскроет в четверг, 18 августа.

"Мечел" не публиковал и финансовые результаты за I квартал, а вместе с ними и операционные.

Это решение компания объясняла тем, что у части инвесторов отсутствует возможность осуществлять операции с ценными бумагами "Мечела", и публикация отчетности может поставить часть заинтересованных сторон в более выгодное положение по отношению к другим инвесторам. Тогда же компания объявила о планах раскрыть финансовые и операционные результаты за I полугодие 2022 года в соответствии с календарем раскрытий - в августе.

"Мечел" не выплачивал дивиденды на обыкновенные и привилегированные акции за 2021 год, хотя по уставу распределял между владельцами привилегированных акций 20% чистой прибыли по МСФО (в 2021 году достигла 80,6 млрд рублей против 0,8 млрд рубдей годом ранее).

При этом "Мечел" к настоящему времени не отказался от моратория на банкротство, введенного правительством с 1 апреля сроком на полгода. Мораторий предполагает запрет на выплату дивидендов и buyback. В 2020 году "Мечел" на фоне действия "коронавирусного" моратория на банкротство на несколько месяцев задержал выплату дивидендов на "префы".

Игорь Зюзин вместе с членами семьи контролирует 51,54% обыкновенных акций "Мечела", в свободном обращении находится 48,46% акций.