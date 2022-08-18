Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Евро опустился ниже 60 руб. впервые с 27 июля

Евро опустился ниже 60 руб. впервые с 27 июля
Фото: Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance via Getty Images

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Евро и доллар США активно снижаются на Московской бирже в четверг днем на фоне роста спроса на рублевую ликвидность в период подготовки компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам августа.

Курс евро при этом опустился ниже 60 руб. впервые с 27 июля, доллар торгуется по направлению к 59 руб.

В 15:00 по московскому времени курс евро составил 59,94 руб./EUR1, что на 1,73 рубля ниже предыдущего закрытия. Доллар к этому времени стоил 59,13 руб./$1, подешевев на 1,63 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,67 рубля к уровню закрытия 17 августа, до 59,49 рубля.

МосБиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Доллар опустился ниже 58 руб. впервые с 26 июля

АКОРТ попросила разрешить параллельный импорт алкоголя

АКОРТ попросила разрешить параллельный импорт алкоголя

Brent подорожала до $93,8 за баррель

Росстат оценил дефляцию в России с 9 по 15 августа в 0,13%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });