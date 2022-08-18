Евро опустился ниже 60 руб. впервые с 27 июля

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Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Евро и доллар США активно снижаются на Московской бирже в четверг днем на фоне роста спроса на рублевую ликвидность в период подготовки компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам августа.

Курс евро при этом опустился ниже 60 руб. впервые с 27 июля, доллар торгуется по направлению к 59 руб.

В 15:00 по московскому времени курс евро составил 59,94 руб./EUR1, что на 1,73 рубля ниже предыдущего закрытия. Доллар к этому времени стоил 59,13 руб./$1, подешевев на 1,63 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,67 рубля к уровню закрытия 17 августа, до 59,49 рубля.