Доллар опустился ниже 58 руб. впервые с 26 июля

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро продолжают активно снижаться на "Московской бирже" в четверг днем на фоне роста спроса на рублевую ликвидность в период подготовки компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам августа.

Доллар при этом опустился ниже 59 руб. впервые с 26 июля, евро торгуется ниже 60 руб. впервые с 27 июля.

Курс доллара США составил 58,97 руб./$1 в 15:20 МСК, что на 1,78 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 59,69 руб./EUR1, подешевев на 1,97 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,87 рубля - до 59,3 рубля.