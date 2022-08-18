Clearstream приостановит расчеты по российским DR с 19 августа из-за автоматической конвертации

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Clearstream Banking после окончания рабочего дня в пятницу, 19 августа, приостановит расчеты по всем депозитарным распискам на российские акции до дальнейшего уведомления.

Этот шаг связан с запуском процедуры автоматической конвертации DR в акции, которая стартовала в России 15 августа в связи с принятием закона 319-ФЗ, говорится в сообщении Clearstream. Дата приостановки обусловлена тем, что на следующий после нее рабочий день, 22 августа, приходится самый ранний возможный срок фиксации реестра для автоматической конвертации, объясняет Clearstream.

Приостановка расчетов позволит гарантировать, что депозитарные расписки останутся на счетах клиентов до тех пор, пока они не будут перемещены для поставки агентам DR-программ, говорится в сообщении.

"Затем, в координации с агентами DR-программ, Clearstream Banking приложит все усилия, чтобы гарантировать, что позиции, подверженные неподконтрольной процедуре автоматической конвертации, могут быть идентифицированы и выверены", - сказано в сообщении.