Clearstream возобновляет конвертацию российских депозитарных расписок

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Clearstream Banking с 7 октября возобновит исполнение инструкций по конвертации депозитарных расписок на российские акции. Это касается тех эмитентов, по которым у агентов DR-программ книги открыты для процедуры канселяции, говорится в сообщении Clearstream.

Между тем, расчеты по депозитарным распискам на российские акции Clearstream по-прежнему не производит из-за действия процедуры автоматической конвертации DR в рамках закона 319-ФЗ, отмечено в сообщении.

Также Clearstream напомнила, что недавно российский центральный депозитарий НРД (входит в группу "Московская биржа") продлил до 31 декабря принятые ранее решения временно отказаться от взимания комиссий за проведение операций, связанных с переводом российских и иностранных ценных бумаг. Обнуление тарифа позволяет европейским расчетно-клиринговым системам проводить транзакции, в которые вовлечен НРД (с начала июня он находится под санкциями ЕС и сделки, из которых НРД извлекает экономические выгоды, подпадают под запрет).

Citibank, выступающий агентом по DR-программам ряда российских эмитентов, на этой неделе сообщил об открытии книг для конвертации расписок En+ Group, "ФосАгро", "Татнефти", "Ростелекома", "ЛУКОЙЛа".