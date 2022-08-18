"Лента" уведомила депозитарий об автоматической конвертации GDR

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - "Лента" уведомила АО "Райффайзенбанк", в котором открыт счет депо депозитарных программ в рамках программы GDR ритейлера, о необходимости конвертации расписок в акции.

На основании этого банк проведет автоматическую конвертацию GDR "Ленты", говорится в сообщении компании.

Для GDR, права на которые учитываются в иностранных депозитариях, возможна принудительная конвертация по заявлению их держателей, которое должно быть направлено в АО "Райффайзенбанк" до 12 октября, уточнил ритейлер.

Как сообщалось, в мае правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций приняла решение на год разрешить обращение депозитарных расписок на акции МКПАО "Лента" за пределами РФ.

Закон № 114-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты РФ", вступивший в силу 27 апреля, запрещает размещать депозитарные расписки на ценные бумаги компаний РФ на иностранных площадках и обязывает провести делистинг уже существующих DR. У эмитентов была возможность подать заявления в Минфин РФ с просьбой сохранить листинг.

"Лента" – четвертый в России ритейлер по размеру выручки и крупнейшая сеть гипермаркетов. Крупнейшим акционером "Ленты" является "Севергрупп" Алексея Мордашова. Free float составляет около 21%.

Депозитарные расписки компании обращаются на LSE, акции – на "Московской бирже".