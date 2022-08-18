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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

"Магнит" направил уведомление о необходимости автоматической конвертации GDR

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" уведомил кастодиана - КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО) - о необходимости осуществления автоматической конвертации GDR в акции, сообщила компания.

Механизм автоматической конвертации предусмотрен ФЗ N 319-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", вступившим в силу 14 июля. Порядок и сроки осуществления автоматической конвертации, в том числе действия кастодиана, центрального депозитария и российских депозитариев, в которых учитываются права на GDR, определены решением совета директоров Банка России от 22 июля.

В конце апреля вступил в силу закон (N 114), запрещающий размещать депозитарные расписки на ценные бумаги российских компаний на иностранных площадках и обязывающий эмитентов провести делистинг уже существующих. Желающие сохранить депозитарную программу компании могли обратиться с соответствующей просьбой в Минфин. Решение о сохранении листинга или об отказе принимает подкомиссия правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

"Магнит" направил заявление о продолжении обращения GDR за пределами РФ, но получил отказ.

В июле компания уведомила Лондонскую фондовую биржу, где обращаются ее GDR, об отмене допуска к торгам расписок, и решила провести делистинг. Предполагается, что делистинг и отмена допуска GDR к торгам на LSE вступят в силу 30 августа, сообщал "Магнит".

"Магнит" - второй по выручке и крупнейший по числу магазинов ритейлер в России. Крупнейшим акционером компании является Marathon Group Александра Винокурова. В январе Marathon увеличила долю в ритейлера до 29,2%, выкупив акции у ВТБ.

"Магнит" провел IPO на ММВБ и РТС в 2006 году, а в 2008 году разместил депозитарные расписки на LSE.

Магнит
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