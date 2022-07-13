Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

"Магнит" проведет делистинг расписок с Лондонской биржи 30 августа

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - "Магнит" уведомил Лондонскую фондовую биржу об отмене допуска к торгам на основном рынке глобальных депозитарных расписок ритейлера

Компания решила отменить листинг GDR ввиду предстоящего прекращения программы GDR, говорится в сообщении "Магнита". Предполагается, что делистинг и отмена допуска GDR к торгам на LSE вступят в силу 30 августа.

Как сообщалось, компания, в соответствии с законом 114-ФЗ, направила в Минфин заявление о продолжении обращения GDR за пределами РФ и 20 мая получила решение об отказе в удовлетворении заявления. Затем ритейлер направил JPMorgan Chase Bank, N.A. уведомление о прекращении депозитарного соглашения и программы GDR.

Депозитарное соглашение прекратит действовать с 26 августа.

GDR ритейлера обращаются на Лондонской фондовой бирже, акции - на Московской бирже.

Держатели GDR имеют право конвертировать их в акции ПАО "Магнит" в порядке, предусмотренном депозитарным соглашением, и с учетом обязательных требований, предусмотренных законодательством РФ.

Закон о делистинге расписок компаний РФ с иностранных бирж

Закон N114, который вступил в силу 27 апреля, запрещает размещать депозитарные расписки на ценные бумаги российских компаний на иностранных площадках и обязывает эмитентов провести делистинг уже существующих. Закон давал компаниям время до 5 мая включительно на то, чтобы совершить "необходимые и достаточные" действия для расторжения договоров о размещении депозитарных расписок.

Желающие сохранить депозитарную программу компании были вправе до 5 мая обратиться с соответствующей просьбой в Минфин, предоставив обоснование необходимости этого решения. Решение о сохранении листинга или об отказе принимает подкомиссия правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Из ритейлеров, зарегистрированных в РФ, листинг на LSE также есть у "Ленты" (компания получила разрешение сохранить программу GDR).

"Магнит" - второй по выручке и крупнейший по числу магазинов ритейлер в России. Крупнейшим акционером компании является Marathon Group Александра Винокурова. В январе Marathon увеличила долю в ритейлера до 29,2%, выкупив акции у ВТБ.

"Магнит" провел IPO на ММВБ и РТС в 2006 году, а в 2008 году размести депозитарные расписки на LSE.

Магнит
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Внешний долг РФ во II квартале вырос на $21,4 млрд

Внешний долг РФ во II квартале вырос на $21,4 млрд

РФ вложила в "Аэрофлот" через допэмиссию 52,5 млрд руб.

РФ вложила в "Аэрофлот" через допэмиссию 52,5 млрд руб.

Банки обяжут погашать потребкредит за счет страховки при наступлении страховых случаев

Банки обяжут погашать потребкредит за счет страховки при наступлении страховых случаев

Минпромторг отметил снижение производства фанеры в России из-за санкций

Цена газа в ЕС превысила $1900/тыс. куб. м на новостях об аварии в Норвегии

Цена газа в ЕС превысила $1900/тыс. куб. м на новостях об аварии в Норвегии

Производитель промгазов Air Products обдумывает передачу бизнеса в России

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });