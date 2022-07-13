"Магнит" проведет делистинг расписок с Лондонской биржи 30 августа

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - "Магнит" уведомил Лондонскую фондовую биржу об отмене допуска к торгам на основном рынке глобальных депозитарных расписок ритейлера

Компания решила отменить листинг GDR ввиду предстоящего прекращения программы GDR, говорится в сообщении "Магнита". Предполагается, что делистинг и отмена допуска GDR к торгам на LSE вступят в силу 30 августа.

Как сообщалось, компания, в соответствии с законом 114-ФЗ, направила в Минфин заявление о продолжении обращения GDR за пределами РФ и 20 мая получила решение об отказе в удовлетворении заявления. Затем ритейлер направил JPMorgan Chase Bank, N.A. уведомление о прекращении депозитарного соглашения и программы GDR.

Депозитарное соглашение прекратит действовать с 26 августа.

GDR ритейлера обращаются на Лондонской фондовой бирже, акции - на Московской бирже.

Держатели GDR имеют право конвертировать их в акции ПАО "Магнит" в порядке, предусмотренном депозитарным соглашением, и с учетом обязательных требований, предусмотренных законодательством РФ.

Закон о делистинге расписок компаний РФ с иностранных бирж

Закон N114, который вступил в силу 27 апреля, запрещает размещать депозитарные расписки на ценные бумаги российских компаний на иностранных площадках и обязывает эмитентов провести делистинг уже существующих. Закон давал компаниям время до 5 мая включительно на то, чтобы совершить "необходимые и достаточные" действия для расторжения договоров о размещении депозитарных расписок.

Желающие сохранить депозитарную программу компании были вправе до 5 мая обратиться с соответствующей просьбой в Минфин, предоставив обоснование необходимости этого решения. Решение о сохранении листинга или об отказе принимает подкомиссия правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Из ритейлеров, зарегистрированных в РФ, листинг на LSE также есть у "Ленты" (компания получила разрешение сохранить программу GDR).

"Магнит" - второй по выручке и крупнейший по числу магазинов ритейлер в России. Крупнейшим акционером компании является Marathon Group Александра Винокурова. В январе Marathon увеличила долю в ритейлера до 29,2%, выкупив акции у ВТБ.

"Магнит" провел IPO на ММВБ и РТС в 2006 году, а в 2008 году размести депозитарные расписки на LSE.