Оператор кикшеринга Whoosh объединит все свои структуры в единый холдинг

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Оператор кикшеринга Whoosh создает холдинг, который объединит все структуры компании.

По данным ЕГРЮЛ, АО "ВУШ Холдинг" зарегистрировано 17 августа, его единственный акционер – Дмитрий Чуйко, который также является крупнейшим совладельцем ООО "ВУШ" (на данный момент - головная структура компании). Чуйко также является гендиректором "ВУШ Холдинга".

В пресс-службе Whoosh сообщили "Интерфаксу", что создание АО "ВУШ Холдинг" – это техническое решение, которое позволит объединить различные юридические структуры компании, в том числе структуры Казахстана и Белоруссии, в один холдинг.

"Новая структура дает нам больше гибкости в операционном управлении и принятии решений", - пояснили в компании.

Предполагается, что другие совладельцы ООО "ВУШ", помимо Чуйко, тоже войдут в состав акционеров АО "ВУШ Холдинг", добавили в компании.

По данным "СПАРК-Интерфакс", Дмитрий Чуйко владеет 44,68% ООО "ВУШ", Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "ФОНД ПРЕ-АЙПИО 1" - 13,7%, "Айпи Гроус Фанд Эсписи" - 12,95%, Егор Баяндин - 12,12%, Сергей Лаврентьев - 11,8%, Олег Журавлев - 4,76%.

Whoosh - технологическая компания, специализирующая на разработке и внедрении решений для шеринга транспорта микромобильности, а также управляет одноименным сервисом аренды электросамокатов и электровелосипедов.

ООО "ВУШ" зарегистрировано в июне 2018 года. В 2021 году выручка компании составила 4,16 млрд рублей, увеличившись в 4,9 раза по сравнению с 2020 годом. Чистая прибыль возросла в 8,7 раза – до 1,8 млрд рублей.

Аудитория сервиса в 2021 году составила 6 млн пользователей, которые совершили за год 26,5 млн поездок в 24 городах России. По данным на июль 2022 года аудитория выросла до 8 млн пользователей. Сервис работает в 45 городах. Whoosh располагает собственными технологическими разработками и инфраструктурой, а также парком электросамокатов.