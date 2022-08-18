Средства юрлиц в банках РФ в июле выросли на 1,5%, рост средств физлиц замедлился до 0,5%

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Средства юридических лиц в российских банках в июле выросли на 544 млрд рублей (или на 1,5%) после небольшого снижения (на 47 млрд рублей, или 0,1%) в июне. Об этом говорится в обзоре ЦБ РФ "О развитии банковского сектора."

Регулятор отмечает, что в июле в большей степени выросли средства на счетах компаний нефтегазовой отрасли.

Рублевые остатки средств юрлиц в июле увеличились на 736 млрд рублей, тогда как валютные продолжили сокращаться (-$3,8 млрд, или -192 млрд рублей в рублевом эквиваленте).

Средства населения в июле увеличились на 158 млрд рублей (+0,5%) за счет рублевых остатков (+313 млрд рублей, +1,1%), в то время как валютные сократились (-$3,0 млрд, или -156 млрд рублей в рублевом эквиваленте, -4,2%), что, вероятно, связано с политикой банков по девалютизации и повышенным спросом населения на валюту в сезон отпусков. Месяцем ранее, в июне 2022 года, средства физлиц в банках выросли на 553 млрд рублей, или на 1,7%.

Остатки на рублевых текущих счетах населения в июле увеличились на 264 млрд рублей (+2,9%), приток средств на рублевые вклады был незначительным (+49 млрд руб., +0,2%), что ожидаемо при снижении депозитных ставок, отмечает ЦБ.

"При этом рост пришелся на начало месяца, а со второй декады наблюдался умеренный отток средств, что, вероятно, частично связано с истечением срока "дорогих" трехмесячных депозитов, открытых в начале апреля, а также с общим снижением ставок", - подчеркивает регулятор.

Затем в начале августа приток средств населения возобновился, отмечает ЦБ.

На фоне роста ипотечных выдач постепенно увеличивается и объем поступлений средств населения на счета эскроу. При этом прирост остатков средств на счетах эскроу в июле сопоставим с июньским и составил 49 млрд руб., или +1,3% (+1,2% в июне), что объясняется ростом введения в эксплуатацию жилья, построенного с применением механизма эскроу, и, соответственно, увеличением "раскрытия" старых счетов эскроу.

Государственные средства в июне снизились на 0,9 трлн руб. (-10,3%) за счет снижения Федеральным казначейством объема размещений в банках из-за увеличения госрасходов. Обязательства банков перед ЦБ в июле также сократились – на 303 млрд руб. (-10,3%), что было компенсировано снижением вложений банков в депозиты регулятора.