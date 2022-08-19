Рубль обновил трехнедельный максимум в паре с долларом на старте торгов

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро дешевеют на Московской бирже в пятницу утром, рубль растет к бивалютной корзине в рамках подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых выплат августа.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 57,7 - 59,65 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,31 руб./$1 (-22,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). При этом доллар опускался ниже 58 руб. впервые с 25 июля. Евро подешевел до 59,7575 руб./EUR1 (-42,25 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 31,25 коп. к уровню закрытия 18 августа, до 59,51 рубля.

Доллар при этом оказался на 64,7 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 1,14 руб. ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов, поддержку котировкам оказывает спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров в рамках стартовавшего на этой неделе периода налоговых платежей августа.

Новые данные о средствах компаний и населения в российских банках

Средства юридических лиц в российских банках в июле выросли на 544 млрд руб. (или на 1,5%) после небольшого снижения (на 47 млрд руб., или 0,1%) в июне, говорится в обзоре ЦБ РФ "О развитии банковского сектора."

Средства населения в июле увеличились на 158 млрд руб. (+0,5%) за счет рублевых остатков (+313 млрд руб., +1,1%), в то время как валютные сократились (-$3,0 млрд, или -156 млрд руб. в рублевом эквиваленте, -4,2%), что, вероятно, связано с политикой банков по девалютизации и повышенным спросом населения на валюту в сезон отпусков. Месяцем ранее, в июне 2022 года, средства физлиц в банках выросли на 553 млрд руб., или на 1,7%.

Протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) опубликованный в среду, показал, что американский ЦБ намерен продолжать подъем базовой процентной ставки, чтобы сдержать инфляцию, но готов замедлить темпы ее повышения, если позволит ситуация в экономике.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил в интервью The Wall Street Journal в четверг, что, вероятно, поддержит очередной подъем ставки на 75 базисных пунктов (б.п.) на сентябрьском заседании Федрезерва.

"У нас довольно хорошие экономические показатели, и у нас очень высокая инфляция, поэтому я считаю, что имеет смысл поднимать ставку выше, до ограничивающего экономическую активность уровня", - сказал Баллард.

Глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж озвучила более осторожную позицию. По ее словам, руководители ФРС продолжат обсуждать, какими темпами будет повышаться ставка в дальнейшем, хотя ее направление является довольно ясным.

Как Баллард, так и Джордж, имеют право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в 2022 году.

Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, не голосующая в FOMC в этом году, заявила в интервью CNN в четверг, что ФРС пытается найти баланс, стремясь, чтобы повышение ставки не было недостаточным для сдерживания инфляции, но также хочет избежать чрезмерного подъема, который привел бы к ненужному замедлению экономического роста.

Следующее заседание ФРС состоится 20-21 сентября. Большинство участников рынка ожидают, что ставка в сентябре будет повышена на 50 базисных пунктов, хотя и допускают подъем на 75 б.п.

Цены на нефть

Нефть умеренно дешевеет в пятницу утром после подъема днем ранее на данных о резком снижении запасов этого энергоресурса в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:06 по московскому времени составляет $95,87 за баррель, что на 0,75% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевели на 0,74%, до $89,83 за баррель.

За последние пять торговых сессии контракты на обе марки подешевели почти на 2%, при этом на неделе котировки достигали минимума с января на опасениях из-за возможного экономического спада.

В то же время инвесторы сосредоточили внимание на развитии ситуации вокруг иранской ядерной сделки. По сообщениям дипломатов и СМИ, стороны максимально приблизились к заключению финального соглашения, в результате чего на рынок могут поступить дополнительные баррели нефти.