Власти намерены до декабря завершить аудит накопленного долга ОСК по гражданским проектам

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Финансовый аудит накопленной задолженности "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) в сегменте гражданского судостроения будет проведен до конца ноября - начала декабря, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на совещании с президентом Владимиром Путиным по развитию судостроительной отрасли.

"Судостроители уже не раз сталкивались с такой проблемой (удорожания строительства - ИФ), особенно когда заключали контракты с твердой ценой при отсутствии проекта. В результате, чтобы сдать судно, они вынуждены брать на себя убытки за превышение первоначальной стоимости", - сказал Мантуров.

"Совместно с Минфином принято решение о проведении аудита накопленной задолженности, начнем с предприятий ОСК, и по итогам будут сформированы предложения по возможному последующему их финансовому оздоровлению", - сказал он.

Чтобы в будущем исключить подобные ситуации, Мантуров дал поручение "Объединенной судостроительной корпорации" не заключать контракты на строительство судов без получения независимой технико-экономической экспертизы. "В дальнейшем предлагается закрепить этот принцип на законодательном уровне для всех предприятий отрасли как в отношении государственных заказов, так и проектов компаний с госучастием. Соответствующие поправки в федеральный закон о промышленной политике внесены в Госдуму, прошли уже первое чтение, и ожидаем их принятие в начале осенней сессии", - добавил он.

По вопросу проведения аудита Путин попросил уточнить, откуда появилась накопленная задолженность ОСК.

По словам Мантурова, она возникла в связи с тем, что верфям хочется быстрее запустить строительство, не получая качественной экспертизы и твердой цены по контракту, что в итоге приводит к увеличению стоимости строительства. Он напомнил, что два года назад президент поддержал предложения по финансовому оздоровлению большого количества предприятий, в частности ОСК.

"В первую очередь это касалось заказов по кораблестроению в части государственной программы вооружения, я имел в виду сейчас по гражданскому сегменту, поэтому если вы не возражаете, мы с Минфином до конца ноября, максимум начала декабря проведем такой детальный анализ, потому что предприятий много, и дадим структурные предложения по дальнейшему принятию решения по данному вопросу", - пояснил Мантуров.