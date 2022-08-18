Путин раскритиковал главу ОСК за убыточные контракты в гражданском судостроении

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию судостроительной отрасли раскритиковал главу "Объединенной судостроительной корпорации" Алексея Рахманова за заключение убыточных контрактов.

"Алексей Львович, чего контрактов убыточных назаключали?", - спросил Путин главу ОСК.

"Проблема касается головных заказов, когда мы начинаем строительство, практически не имея до конца полной спецификации и понимания, из чего корабль или судно будет состоять", - ответил Рахманов.

"Мы в таких ситуациях, когда работаем с министерством обороны, работаем по ориентировочным ценам, а вот бюджетные правила, к великому сожалению, если мы говорим про суда "Росморпорта" или, например, в разговорах с частниками, всегда упираемся в две проблемы: мы на этапе формирования строительства этого заказа, не имея проекта, не можем мотивировано заявить о том, какая будет цена, а поскольку мы стараемся быть клиентоориентированными, то в этом смысле слишком сильно пошли в сторону заказчиков для того, чтобы строить, сдавать суда, а после этого разбираться с деньгами", - сказал глава корпорации.

"Может, это неправильный подход, посыпаю голову пеплом, но мне всегда казалось, что сначала Родина, а потом уже наши финансы", - добавил Рахманов.

"Алексей Львович, вы сказали, что сначала Родина, а потом - финансы. Хочу обратить ваше внимание на то, что интересы Родины напрямую связаны с финансовой дисциплиной и наоборот - нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам Родины. Я обращаю на это ваше внимание", - ответил Путин.

"Что касается интересов заказчика, то и здесь, конечно, нужно работать с заказчиком, обеспечивать его интересы. Но это не значит, что нужно делать все шалтай-болтай, начинать стройку, заканчивать, а потом с финансами разбираться, подгоняя одно под другое", - сказал президент.

"Вопрос не в том, чтобы пренебрегать интересами заказчика, вопрос в том, чтобы своевременно, грамотно отработать в короткие сроки все формальные вопросы, связанные с заключением контрактов. Я обращаю на это ваше внимание", - заключил Путин.

Ранее на совещании вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что до декабря планируется провести финансовый аудит накопленной задолженности "Объединенной судостроительной корпорации" в сегменте гражданского судостроения. Отвечая на вопрос Путина, откуда появилась накопленная задолженность, Мантуров пояснил, что она возникла в связи с тем, что верфям хочется быстрее запустить строительство, не получая качественной экспертизы и твердой цены по контракту, что в итоге приводит к увеличению стоимости строительства.