Совет директоров "ФосАгро" рекомендовал выплатить 780 руб. на акцию

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров "ФосАгро" рекомендовал внеочередному собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов из расчета 780 рублей на обыкновенную акцию, сообщила компания.

Это включает финальные дивиденды за 2021 год и за I полугодие 2022 года.

Общая сумма выплат может составить 101 млрд рублей.

Внеочередное собрание акционеров "ФосАгро" пройдет 21 сентября 2022 года в заочной форме. В качестве даты закрытия реестра для получения выплат совет директоров рекомендовал 3 октября 2022 года.

Рекомендация по финальным дивидендам "ФосАгро" за 2021 год была дана в начале февраля и составляла 390 рублей на акцию на общую сумму 50,5 млрд рублей. Однако акционеры на годовом собрании не утвердили выплату.

Новая рекомендация совета директоров в целом соответствует ожиданиям аналитиков. Дмитрий Булгаков из BCS GM накануне прогнозировал, что совет директоров "ФосАгро" предложит выплатить анонсированные ранее финальные дивиденды за 2021 год и сопоставимую цифру за I полугодие 2022 года (то есть как раз около 780 рублей). Дмитрий Смолин из инвестбанка "Синара" ожидал промежуточные дивиденды в размере 380 рублей на акцию в дополнение к финальным дивидендам 390 рублей (то есть 770 рублей).

Семья Гурьевых через трасты и напрямую контролирует 48,5% акций "ФосАгро". Еще 20,6% акций компании владеет супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна. Free float составляет 30,9%.