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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Акции "ФосАгро" подскочили на новостях о дивидендах, обновив максимум с марта

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Акции "ФосАгро" на старте торгов в пятницу подскочили более чем на 7% после известий, что совет директоров рекомендовал внеочередному собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 780 рублей на обыкновенную акцию.

На Московской бирже акции "ФосАгро" к 10:01 по Москве выросли до 8357 рублей (+6%), максимум сделок составил 8466 рублей (+7,4%) - максимум с конца марта текущего года; объем торгов превысил 209 млн рублей.

Рекомендованные дивиденды включают в себя финальные выплаты за 2021 год и за I полугодие 2022 года.

Внеочередное собрание акционеров пройдет 21 сентября 2022 года в заочной форме. В качестве даты закрытия реестра для получения выплат совет директоров рекомендовал 3 октября 2022 года.

ФосАгро МосБиржа
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