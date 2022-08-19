Нефть Brent подешевела до $96,18 за баррель после подъема накануне

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Нефть умеренно дешевеет в пятницу утром после подъема днем ранее на данных о резком снижении запасов этого энергоресурса в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 по московскому времени составляет $96,18 за баррель, что на $0,41 (0,42%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущей сессии эти контракты подорожали на $2,94 (3,1%), до $96,59 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевели на $0,36 (0,4%), до $90,14 за баррель. В четверг WTI выросла в цене на $2,39 (2,7%), до $90,5 за баррель.

За последние пять торговых сессии контракты на обе марки подешевели почти на 2%, при этом на неделе котировки достигали минимума с января на опасениях из-за возможного экономического спада.

"Опасения по поводу наступления рецессии сохраняются среди трейдеров на ключевых рынках, включая США и Европу. Рынок обеспокоен из-за спроса в будущем", - отметили аналитики Fitch Solutions.

В то же время инвесторы сосредоточили внимание на развитии ситуации вокруг иранской ядерной сделки. По сообщениям дипломатов и СМИ, стороны максимально приблизились к заключению финального соглашения, в результате чего на рынок могут поступить дополнительные баррели нефти.