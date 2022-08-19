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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Brent подешевела до $94,62 за баррель

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти опускаются в пятницу и завершают неделю снижением.

Сигналы ослабления глобального экономического роста продолжают оказывать давление на рынок, несмотря на то, что ОПЕК видит высокие риски дефицита предложения нефти в этом году, а спрос на бензин в США вырос вслед за снижением цен.

Новый генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил Bloomberg на этой неделе, что опасения ослабления спроса в Китае и других странах мира в этом году преувеличены, в то время как резервные мощности по добыче нефти в ОПЕК заканчиваются.

К 14:25 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,97 (2,04%), до $94,62 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,76 (1,94%), до $88,74 за баррель.

"Сдерживающим для нефтяного рынка фактором остается риск замедления глобального экономического роста в связи с тем, что мировые центробанки продолжают попытки ослабить инфляцию за счет подавления спроса", - отмечает глава отдела стратегии Saxo Bank на товарно-сырьевых рынках Оле Хансен.

В центре внимания трейдеров остаются переговоры по ядерной программе Ирана, в которых за последнее время был достигнут некоторый прогресс. Возобновление ядерной сделки откроет иранской нефти путь на мировой рынок.

ОПЕК Хайсам аль-Гайс Brent WTI Китай Saxo Bank Оле Хансен Иран
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