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Предприниматели из ближнего зарубежья нарастили продажи на Wildberries в 5,4 раза

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Предприниматели из Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии и Узбекистана в первом полугодии 2022 года увеличили продажи на Wildberries в 5,4 раза в годовом измерении, до 5,1 млрд рублей, сообщила компания.

Наиболее значительно выросли продажи социально значимой продукции: продуктов питания (рост продаж в 58 раз год к году), товаров для здоровья (в 28 раз), средств индивидуальной защиты - масок, перчаток и антисептиков (в 10 раз), канцелярских товаров (в 9 раз) и игрушек (в 9 раз).

Число представителей бизнеса из стран ближнего зарубежья на площадке выросло в 12 раз, до 69 тысяч.

Росту продаж способствовало развитие логистики компании, считают в Wildberries.

Кроме того, растет спрос на продукцию производства стран ЕАЭС: ее продажи на Wildberries увеличились на 96%, до 18,5 млрд рублей. Среди наиболее востребованной продукции из Белоруссии - тушь для ресниц, нижнее белье и обои. Из товаров, произведенных в Казахстане, наибольшим спросом пользовались чай, конфеты и косметическое мыло. Популярные товары из Армении - овощные консервы, варенья и сухофрукты. Из Киргизии покупатели чаще всего заказывают блузки, пижамы и корм для животных, а из Узбекистана - футболки, платья и лонгсливы.

Wildberries - крупнейший в России онлайн-ритейлер. В первом полугодии оборот площадки вырос на 94%, до 628,7 млрд рублей.

Wildberries Белоруссия Казахстан Армения Киргизия Узбекистан
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