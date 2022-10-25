Wildberries потратил на скидки 140 млрд рублей за девять месяцев

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Онлайн-ритейлер Wildberries за девять месяцев 2022 года предоставил субсидии на товары в виде скидок на общую сумму 140,3 млрд рублей. Это на 19% больше аналогичного показателя за 2021 год, сообщила компания.

Наибольший объем инвестиций в цены пришелся на III квартал - 55,5 млрд рублей.

Субсидии позволили предоставить покупателям дополнительные скидки на товары, в результате чего удалось сдержать общий рост цен на продукцию повседневного спроса в интернет-сегменте, отметил ритейлер.

Наиболее значительно (на 7%) была снижена стоимость товаров в категории техники и электроники, в частности, на технику для кухни - на 13%. Средняя цена в fashion-сегменте уменьшилась на 2%, наиболее значительно на Wildberries подешевела обувь (-13%) и верхняя одежда (-8%). Цены на детское питание снизились на 2%, на продукцию для новорожденных - на 4%.

В первом полугодии 2022 года оборот Wildberries вырос вдвое, до 628,7 млрд рублей.