Квартальная чистая прибыль "Мосбиржи" по МСФО выросла на 19%

Комиссионные доходы биржи сократились на 18,8% в том числе из-за отсутствия иностранных инвесторов

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале 2022 года чистая прибыль "Московской биржи" по МСФО выросла на 19% в годовом исчислении и составила 8,286 млрд рублей, сообщила компания.

Комиссионные доходы биржи сократились на 18,8%, до 8,056 млрд рублей. Изменение комиссионного дохода во втором квартале обусловлено сокращением объемов торгов из-за отсутствия иностранных инвесторов, снижения цен в рублях на торгуемые активы, а также повышения процентных ставок.

Показатель EBITDA во втором квартале вырос на 17,7%, до 11,382 млрд рублей.

Капитализация рынка акций на 30 июня 2022 года составила 40,89 трлн рублей ($778,90 млрд).

Биржа объясняет небольшое улучшение эффективной комиссии структурой тарифов, подразумевающей увеличение ставки при снижении объемов торговли.

Комиссионные доходы рынка облигаций снизились на 63,2% из-за снижения объемов торгов (за исключением однодневных облигаций) в связи с неблагоприятной конъюнктурой процентных ставок. Снижение эффективной комиссии было компенсировано смещением оборота в более маржинальные режимы торгов с ЦК.

Комиссионный доход денежного рынка снизился на 22,4% при росте объема торгов на 41,0%. Разница в динамике объема торгов и комиссионного дохода вызвана снижением сроков операций репо и сокращением активности по сделкам валютного репо. Средние сроки биржевых операций репо в целом сократились на 22%, до 4,6 дня. Средние сроки репо с КСУ сократились на 68%, до 2,5 дня.

Комиссионный доход на валютном рынке вырос на 13,6% при снижении объема торгов на 35,8%. Рост комиссионного дохода обусловлен смещением структуры оборота в сторону спот-сегмента. Объемы сделок спот снизились на 4,4%, в то время как объемы торгов свопами сократились на 47,1% на фоне общей экономической тенденции к снижению валютного риска.

Комиссионные доходы на срочном рынке сократились на 49,1% при уменьшении объема торгов на 57,8%. Разница между динамикой комиссионных доходов и объемов торгов стала результатом изменения структуры объемов торгов. Динамика эффективной комиссии была частично компенсирована новой асимметричной структурой тарифов, действующей в пользу поставщиков ликвидности.

Комиссионный доход от продажи программного обеспечения и технических услуг вырос на 2,5%. Выручка от продажи информационных услуг уменьшилась на 14,8% на фоне значительного укрепления рубля. Доходы от услуг листинга и прочих услуг сократились на 41,0% из-за снижения активности на первичном рынке облигаций. Комиссионные доходы от платформы "Финуслуги" составили 183,1 млн рублей.

Общие операционные расходы биржи увеличились на 17,4%. Рост за счет неорганического компонента от приобретения INGURU и NTPro составил 2,5 п.п. Общий вклад в рост операционных расходов от платформы "Финуслуги" (включая INGURU) составил 10,3 п.п. Операционные расходы по основному направлению деятельности компании выросли на 7,1%.

Биржа сокращала маркетинговые расходы по мере приближения к завершению рекламной кампании по проекту "Финуслуги". Операционные расходы без учета маркетинговых расходов, основного фактора роста расходов, выросли на 11,4%, что ниже ИПЦ.

Численность персонала "Мосбиржи" выросла на 16,2%, в том числе на приобретение NTPro пришлось 3,0 п.п., привлечение ИТ-персонала со стороны - 1,5 п.п., приобретение INGURU - 1,2 п.п., на наем других сотрудников, в основном для проекта "Финуслуги", - 10,5 п.п.

Расходы по маркетмейкерским программам сократились на фоне снижения объемов торгов.

Расходы на амортизацию и ИТ-обслуживание выросли на 12,9%, в основном за счет роста на 18,0% расходов на амортизацию. Рост амортизации объясняется более высокими капитальными затратами в четвертом квартале 2021 года.

Объем капитальных затрат составил 0,88 млрд рублей, средства в основном были направлены на разработку и приобретение программного обеспечения, а также развитие платформы "Финуслуги".

Прогнозируемый рост операционных расходов в 2022 году не превысит 20% по сравнению с 2021 годом.

Капитальные расходы в 2022 году прогнозируются в размере 4,0-5,0 млрд рублей.