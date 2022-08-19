Рынок акций РФ открылся незначительными изменениями индексов МосБиржи и РТС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу умеренным снижением цен большинства blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры в конце недели, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились менее чем на 0,1% - поддержку индикаторам оказал рост бумаг "ФосАгро" на новостях о дивидендах.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2193,63 пункта (-0,03%), индекс РТС - 1163,18 пункта (+0,08%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,4%.

Доллар просел до 59,17 рубля (-0,37 рубля).

Дивиденды "ФосАгро"

Акции "ФосАгро" выросли до 8357 рублей (+6%), максимум сделок составил 8466 рублей (+7,4%) - максимум с конца марта текущего года; объем торгов превысил 209 млн рублей.

Накануне вечером стало известно, что совет директоров "ФосАгро" рекомендовал внеочередному собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов из расчета 780 рублей на обыкновенную акцию - эта сумма включает финальные дивиденды за 2021 год и за I полугодие 2022 года. В качестве даты закрытия реестра для получения выплат совет директоров рекомендовал 3 октября 2022 года.

EBITDA "ФосАгро" за I полугодие выросла в 1,9 раза к аналогичному периоду 2021 года, до 135,55 млрд рублей, сообщила компания. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали этот показатель в диапазоне 129,1-158,2 млрд рублей. Выручка "ФосАгро" за полугодие выросла в 1,9 раза и составила 336,5 млрд рублей (консенсус-прогноз - 316,8 млрд рублей).

Также подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Татнефти" (+0,3%), расписки OZON (+0,2%), бумаги "АЛРОСА" (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (-1,4%), "МТС" (-1,3%), расписки TCS Group (-1%), бумаги "Газпрома" (-0,6%), "Северстали" (-0,6%), "ММК" (-0,6%), "Магнита" (-0,6%), UC Rusal (-0,6%), "НЛМК" (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,4%), ПАО "Полюс" (-0,4%), Сбербанка (-0,3%), ВТБ (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), "Норникеля" (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

В пятницу утром "Магнит" сообщил об увеличении чистой прибыли (по стандарту МСБУ 17) в I полугодии на 39,6%, до 32,04 млрд руб. EBITDA повысилась на 38,3%, до 80,1 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 7%, как и годом ранее.

Московская биржа (-0,01%) во II квартале увеличила чистую прибыль по МСФО на 19%, до 8,3 млрд руб.

Оценки аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Research" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу слабо негативный. Азиатские индексы демонстрируют неуверенность, в Китае много разговоров о стимулах, но реальных действий пока мало, нефть корректируется после бурного роста в предыдущие дни на фоне глубоких скидок Ирана. На рынке акций РФ можно ожидать продолжения консолидации, но, вероятно, с отрицательным значением. Рубль может продолжить укрепление на фоне приближающихся налоговых платежей.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, цены на нефть вернулись к снижению после коррекционного роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились.

Цены фьючерсов на нефть Brent и WTI остановили рост у сопротивлений $96,5 и $90,5 за баррель соответственно, не найдя фундаментальных драйверов для развития повышения, в связи с чем могут вновь взять курс на минимумы с начала текущего года. Инвесторы следят за сигналами в отношении спроса и предложения на рынке, а также динамикой доллара, который все еще чувствует себя уверенно.

Индекс РТС благодаря крепкому рублю протестировал сопротивление 1160 пунктов, что открывает дорогу к развитию роста в район 1200 пунктов, в то время как индикатор "Мосбиржи" остается ниже отметки 2220 пунктов. Ближайшие поддержки для индексов расположены у 2160 и 1120 пунктов.

Пятница ожидается спокойным на события днем, в связи с чем инвесторам остается оценивать поступившую ранее информацию. Лучше рынка в течение дня после отчетности и рекомендации по дивидендам могут смотреться "Магнит" и "ФосАгро". Российские фондовые площадки в целом, судя по всему, по итогам недели не выйдут за пределы краткосрочных диапазонов, а на зарубежных рынках намечаются признаки развития нисходящей коррекции в преддверии новых ужесточений монетарных условий в сентябре.

Сигналы от Федрезерва США

В США накануне индексы акций подросли на 0,1-0,2%, инвесторы оценивали корпоративную отчетность, статданные, а также сигналы от Федрезерва США.

Протокол июльского заседания ФРС, опубликованный в среду, показал, что американский ЦБ намерен продолжать подъем базовой процентной ставки, чтобы сдержать инфляцию, но готов замедлить темпы ее повышения, если позволит ситуация в экономике.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил в интервью The Wall Street Journal в четверг, что, вероятно, поддержит очередной подъем ставки на 75 базисных пунктов (б.п.) на сентябрьском заседании Федрезерва.

"У нас довольно хорошие экономические показатели, и у нас очень высокая инфляция, поэтому я считаю, что имеет смысл поднимать ставку выше, до ограничивающего экономическую активность уровня", - сказал Баллард.

Глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж озвучила более осторожную позицию. По ее словам, руководители ФРС продолжат обсуждать, какими темпами будет повышаться ставка в дальнейшем, хотя ее направление является довольно ясным.

Баллард и Джордж имеют право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в 2022 году.

В пятницу в Азии преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,04%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,5%).

Потребительские цены в Японии в июле увеличились на 2,6% в годовом выражении, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Инфляция ускорилась по сравнению с июньскими 2,4%. Темпы роста стали максимальными с апреля 2014 года, при этом рост потребительских цен отмечен 11-й месяц подряд.

В Великобритании розничные продажи в июле выросли на 0,3% при прогнозах снижения на 0,2%.

Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK в августе снизился до минус 44 пунктов при прогнозах снижения до минус 42 пунктов с июльских минус 41 пункт.

Ситуация на нефтяном рынке

На нефтяном рынке цены утром в пятницу корректируются после подъема днем ранее на данных о резком снижении запасов нефти в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $95,73 за баррель (-0,9% и +3,1% в четверг), сентябрьская цена WTI - $89,62 за баррель (-1% и +2,7% накануне).

За последние пять торговых сессии контракты на обе марки подешевели почти на 2%, при этом на неделе котировки достигали минимума с января на опасениях из-за возможного экономического спада. Также инвесторы сосредоточили внимание на развитии ситуации вокруг иранской ядерной сделки. По сообщениям дипломатов и СМИ, стороны максимально приблизились к заключению финального соглашения, в результате чего на рынок могут поступить дополнительные баррели нефти.