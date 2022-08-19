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Россия за пять лет увеличила сбор яблок и груш в 1,7 раза

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Россия за последние пять лет - с 2017 по 2021 годы - увеличила сбор яблок и груш в 1,7 раза, до 2,607 млн тонн, сообщает Россельхозбанк.

Причем урожай увеличили и фермеры, и сельхозорганизации, и личные подсобные хозяйства. "Именно в личных подсобных хозяйствах сосредоточена большая доля производства семечковых: здесь выращено практически каждое второе яблоко или каждая вторая груша. Таким образом, яблоки и груши по-прежнему выращиваются в первую очередь для собственного потребления. Фактическое потребление яблок оценивается в 13-14 кг на человека в год", - говорится в сообщении.

В 2021 году на долю фермеров пришлось 6% производства яблок (160 тыс. тонн), сельхозорганизаций - 45% (1,174 млн тонн), личных подсобных хозяйств - 49% (1,273 млн тонн). Причем структура производства по сравнению с 2017 годом не изменилась.

Как отмечают эксперты, производство яблок и груш в РФ имеет ярко выраженную географическую привязку к югу и Северному Кавказу. Так, Южный федеральный округ в 2021 году произвел 30% от общего объема, Северо-Кавказский - 29%. Среди регионов больше всего вырастили в Кабардино-Балкарии (около 19% от всероссийского объема). Эта республика лидирует по сбору яблок и груш среди фермеров и личных подсобных хозяйств. Среди организаций на первом месте Краснодарский край.

Кабардино-Балкария лидирует и по урожайности, с гектара здесь собирают в среднем по 325,4 центнера яблок и груш. С 2017 года этот показатель в республике вырос почти на 41%.

Россия
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