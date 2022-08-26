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Минсельхоз отчитался о растущих объемах собранных в этом году в РФ яблок

Минсельхоз отчитался о растущих объемах собранных в этом году в РФ яблок
Фото: Виталий Тимкив/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Сбор яблок начался в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные хозяйства) РФ.

Как сообщает Минсельхоз, к настоящему времени собрано более 130 тыс. тонн, что на 7% больше, чем годом ранее.

Наиболее благоприятными зонами для промышленного производства яблок традиционно являются юг, Северный Кавказ и центральная часть РФ. "Помимо организованного сектора, значительные объемы выращиваются в личных подсобных хозяйствах, в первую очередь, в северокавказских республиках", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Россельхозбанк, в 2021 году на долю фермеров пришлось 6% производства яблок (160 тыс. тонн), сельхозорганизаций - 45% (1,174 млн тонн), личных подсобных хозяйств - 49% (1,273 млн тонн).

Минсельхоз отметил, что рост производства во многом связан с господдержкой садоводства. Субсидии, в частности, предоставляются на закладку и уход за многолетними насаждениями, включая приобретение посадочного материала, минеральных удобрений, шпалерных конструкций, противоградовой сетки для интенсивных садов.

Минсельхоз
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