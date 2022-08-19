"Дочка" Энел Россия подала иск к структуре Siemens Gamesa на 22,9 млрд рублей

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - ООО "Энел Рус Винд Кола" (входит в ПАО "Энел Россия") подала иск в Арбитражный суд Мурманской области к ООО "Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи" (российская структура Siemens Gamesa) о взыскании 22,9 млрд руб., следует из материалов суда.

"Иск касается восстановления нарушенных прав ООО "Энел Рус Винд Кола", - коротко прокомментировали в "Энел Россия".

В материалах суда речь идет о проекте строительства ветропарка "Кольская ВЭС" мощностью 201 МВт, в котором "Сименс Гамеса" выступала как поставщик оборудования.

Структура "Энел Россия" в своем иске требует признать недействительным односторонний отказ "Сименс Гамеса" от исполнения договора поставки оборудования, а также установить запрет на инициирование разбирательства в международном коммерческом арбитраже.

"Энел Рус Винд Кола" одновременно с иском ходатайствовала о принятии обеспечительных мер. В частности, о запрете "Сименс Гамеса" совершать действия по распоряжению, обременению, вывозу спорного имущества, находящегося на территории строительной площадки "Кольской ВЭС". Также в число требований входит передача на хранение "Энел Рус Винд Кола" указанного имущества для строительства "Кольской ВЭС".

Иск был подан 16 августа, на данный момент он оставлен без движения, так как компания не предоставила документы, подтверждающие намерение инициировать разбирательство в международном коммерческом арбитраже, находящемся за пределами территории РФ, говорится в материалах суда.

"Энел Рус Винд Кола" должна будет это сделать до 19 сентября.

"Сименс Гамеса" являлась партнером "Энел Россия" и в других проектах в сфере ВИЭ. Стороны успели построить ветропарк "Азовская ВЭС" мощностью 90 МВт в Ростовской области. Еще один проект (в Ставропольском крае) был отменен, сообщала в марте 2022 года "Энел Россия".

Полный ввод в эксплуатацию "Кольской ВЭС" ожидался в октябре 2022 года.

После начала российской военной операции на Украине и последовавших за этим западных санкций Siemens Energy и Enel заявили о выходе из активов в РФ. Немецкая компания планирует завершить этот процесс к концу III квартала. А итальянская Enel договорилась о продаже своего пакета в "Энел Россия" (56,43%) "ЛУКОЙЛу" и фонду "Газпромбанк-Фрезия" за общую сумму $135 млн. Закрытие этой сделки также ожидается в III квартале.

Однако в начале августа президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий до 31 декабря 2022 года совершение сделок покупки и продажи долей, в том числе, в энергетике.