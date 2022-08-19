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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Курс биткойна в пятницу продемонстрировал максимальный обвал более чем за два месяца

Курс биткойна в пятницу продемонстрировал максимальный обвал более чем за два месяца
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Курс биткойна резко падает в пятницу, демонстрируя максимальный обвал более чем за два месяца вслед за снижением стоимости остальных рисковых активов, пишет MarketWatch.

Цена биткойна к 13:53 по московскому времени составляет $21 639, снизившись по сравнению с уровнем закрытия торгов в четверг примерно на 7,6%, по данным CoinDesk.

Эфир, вторая по популярности криптовалюта, теряет 7,8% и торгуется у отметки $1730.

Давление на рынки в пятницу оказывают опасения по поводу того, что дальнейшее повышение процентных ставок центробанками мира окажет негативное влияние на глобальную экономику.

Биткойн
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