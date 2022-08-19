Что произошло за день: пятница, 19 августа

"Северный поток" остановится на профилактику, Путин и Токаев провели переговоры в Сочи, с Евгением Брюном проводят следственные действия

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "Северный поток" полностью остановится на профилактику с 31 августа до 2 сентября. Затем транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки, надеются российские газовики. Стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures в пятницу вечером достигла $2712 за тысячу кубометров.

- В Сочи прошли переговоры президентов России и Казахстана. Встреча Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева продлилась 2,5 часа. Президент РФ в начале встречи отметил рост инвестиций с обеих сторон. Президент Казахстана заявил, что оснований для пессимистичных прогнозов в отношении будущего сотрудничества нет.

- Пожары в Рязанской области затронули около 6000 га леса. Сейчас угрозы перехода огня на жилье нет, заявил телеканалу "Россия-24" глава Рослесхоза Иван Советников. Во Владимирской области локализовали возгорание торфа, в первой половине дня площадь пожара составляла 2 гектара. В городском округе Воротынский Нижегородской области ввели режим ЧС из-за крупного природного пожара.

- Источник сообщил о следственных действиях с Евгением Брюном и вице-президентом Российской наркологической лиги Владимиром Якушевым. Их подозревают в нарушении при заключении госконтрактов. В Минздраве России сообщили, что Брюн не является главным внештатным специалистом министерства, его должность исключили из номенклатуры.

- Депутат Госдумы Вадим Белоусов, осужденный за взятку в сумме более 3 млрд руб., объявлен в розыск. 3 августа он получил десять лет колонии строгого режима и штраф в 500 млн рублей; на оглашение приговора депутат не явился.

- В России за сутки коронавирус обнаружили еще у 37 609 человек. Заболеваемость вернулась к уровню середины марта, но количество госпитализированных ниже в полтора - два раза. За минувшие сутки в больницы попали 3 349 человек.

- ФСБ сообщила о задержании в Краснодаре агента СБУ. Подозреваемого взяли с поличным, в его отношении возбуждено дело о госизмене (статья 275 УК). Личность задержанного в службе не раскрыли.

- Курс биткойна в пятницу продемонстрировал максимальный обвал более чем за два месяца. Цена биткойна к 13:53 по московскому времени составляла $21 639, снизившись по сравнению с уровнем закрытия торгов в четверг примерно на 7,6%, по данным CoinDesk.