Citigroup оштрафована на 12,6 млн фунтов за плохой контроль за манипуляциями на финрынке

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Citigroup Global Markets выплатит 12,6 млн фунтов стерлингов ($14,9 млн) в Великобритании в связи с тем, что компания не смогла надлежащим образом организовать выполнение требований по выявлению случаев рыночных махинаций

Управление по контролю за финансовыми рынками (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании, согласно его сообщению, оштрафовало эту компанию - подразделение американского банка Citigroup Inc., предоставляющее брокерские услуги, посчитав, что принятые процедуры недостаточны для эффективного контроля за торговыми операциями на предмет использования инсайдерской информации и манипулирования рыночными ценами.

Если бы Citigroup Global Market не пошла на сотрудничество с регулятором, компании пришлось заплатить около 18 млн фунтов стерлингов, пишет MarketWatch. Но штраф отказался на 30% меньше, так как, согласно сообщению регулятора, Citigroup на протяжении 18 месяцев выявляла риски, которые не учитывала ее процедура контроля за махинациями.