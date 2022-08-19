OFAC разрешил транзакции для закрытия индивидуальных счетов в подсанкционных банках РФ

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Транзакции, необходимые для закрытия индивидуальных счетов в финансовых институтах, которые подпали под антироссийские санкции США, не будут считаться нарушением санкционного режима. Соответствующую лицензию в пятницу опубликовал OFAC (подразделение американского Минфина, отвечающее за правоприменение в области санкций).

Также документ разрешает перевод средств со счетов в таких финансовых организациях в банки, не находящиеся под санкциями.

Ограничения срока действия у этой лицензии нет.