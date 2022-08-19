Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

OFAC разрешил транзакции для закрытия индивидуальных счетов в подсанкционных банках РФ

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Транзакции, необходимые для закрытия индивидуальных счетов в финансовых институтах, которые подпали под антироссийские санкции США, не будут считаться нарушением санкционного режима. Соответствующую лицензию в пятницу опубликовал OFAC (подразделение американского Минфина, отвечающее за правоприменение в области санкций).

Также документ разрешает перевод средств со счетов в таких финансовых организациях в банки, не находящиеся под санкциями.

Ограничения срока действия у этой лицензии нет.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Китае выпущено первое в году общенациональное предупреждение о засухе

В Китае выпущено первое в году общенациональное предупреждение о засухе

Экс-подразделение McKinsey в РФ поменяет название на "Яков и партнеры"

Экс-подразделение McKinsey в РФ поменяет название на "Яков и партнеры"

"Мосбиржа" ждет роста capex на фоне ухода иностранных поставщиков оборудования

"Мосбиржа" подтвердила планы вернуться к вопросу о дивидендах во II полугодии

"Мосбиржа" подтвердила планы вернуться к вопросу о дивидендах во II полугодии

Лицензии на газовые участки СРП-проекта "Сахалин-2" переоформлены на нового оператора

Лицензии на газовые участки СРП-проекта "Сахалин-2" переоформлены на нового оператора

Минпромторг планирует ввести маркировку пищевых БАДов в апреле 2023 года

Минпромторг планирует ввести маркировку пищевых БАДов в апреле 2023 года

Оператор ГТС Румынии готов поставлять газ в Молдавию

Импорт алмазов в Индию в июле вырос на 25%, экспорт бриллиантов - упал на 13%

Глейзеры готовы продать миноритарную долю в "Манчестер Юнайтед"

Евро опустился ниже 59 руб. впервые с 26 июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });