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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:04

Китайские фондовые индексы растут на решении НБК снизить процентные ставки

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Китайские фондовые индексы растут на новости о снижении процентных ставок Народным банком КНР. Остальные рынки акций крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:20 по Москве вырос на 0,4%, гонконгский Hang Seng - - на 0,1%.

Народный банк Китая снизил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год до 3,65% годовых с 3,7%, сроком на пять лет - до 4,3% годовых с 4,45%.

Большинство аналитиков ожидали снижения ставок по LPR, сообщает The Wall Street Journal, поскольку на прошлой неделе НБК также принял решение опустить ставку по кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на 10 б.п., до 2,75% годовых.

Снижение процентных ставок, как ожидается, усилит поддержку китайской экономики, темпы роста которой в последнее время замедляются на фоне быстрого роста цен, в частности, на энергоресурсы, кризиса в секторе недвижимости страны и чрезмерно жесткой политики Пекина по борьбе с коронавирусом.

В Гонконге активно растут котировки китайских девелоперских и строительных компаний: бумаги Agile Group Holdings Ltd. дорожают на 6%, CIFI Holdings (Group) Co. - на 7%, Country Garden Holdings Co. Ltd. - на 3%, China Resources Land Ltd. - на 2%.

Рыночная капитализация инжиниринговой компании в нефтегазовом секторе Sinopec Engineering (Group) Co. повышается на 4% после публикации финансовой отчетности за первое полугодие. Чистая прибыль компании выросла на 0,6%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:30 по московскому времени снизился на 0,5%.

Сильнее всего среди компонентов индекса дешевеют акции производителя стекла Nippon Sheet Glass Co. Ltd. (-2,9%), автопроизводителя Hino Motors Ltd. (-3,5%) и IT-компании CyberAgent Inc. (-3,1%).

Бумаги производителя оборудования для обеспечения безопасности Ai Holdings Corp. повышаются в цене на 5%. Чистая прибыль компании в минувшем финансовом году подскочила на 32%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 по Москве снизился на 1,24%.

Акции одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. дешевеют на 1,6%, автопроизводителя Hyundai Motor Co. - на 0,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 падает на 1%.

Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компаний мира BHP снижается на 0,2%, ее конкурента Rio Tinto Ltd. - на 0,53%.

Акции австралийской страховой компании NIB Holdings Ltd. повышаются на 6,6%. Страховщик в финансовом году получил операционную прибыль, сильно превысившую консенсус-прогноз аналитиков.

Китай НБК Shanghai Composite Hang Seng
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