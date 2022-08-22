Народный банк Китая снизил базовую процентную ставку до 3,65%

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Народный банк Китая снизил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год до 3,65% годовых с 3,7%.

В декабре 2021 года ставка была понижена на 5 базисных пунктов, в январе - еще на 10 б.п., а затем она оставалась без изменений.

Ставка по пятилетним кредитам была также снижена - до 4,3% годовых с 4,45%, сообщил НБК. В последний раз регулятор изменял ставку в мае - снизил ее максимально с момента проведения реформы ставок в 2019 году - на 15 б.п.

Большинство аналитиков ожидали снижения ставок по LPR, сообщает The Wall Street Journal, поскольку на прошлой неделе НБК также принял решение опустить ставку по кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на 10 б.п., до 2,75% годовых.

Снижение процентных ставок, как ожидается, усилит поддержку китайской экономики, темпы роста которой в последнее время замедляются на фоне быстрого роста цен, в частности, на энергоресурсы, кризиса в секторе недвижимости страны и чрезмерно жесткой политики Пекина по борьбе с коронавирусом.

LPR стала новым бенчмарком в августе 2019 года после проведения китайским ЦБ реформы процентных ставок. С 2020 года НБК требует от банков ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам.